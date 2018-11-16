Российский мэр узнал о показном благоустройстве и выругался на камеру

Мэр города Междуреченск в Кемеровской области Владимир Чернов назвал дебилами подчиненных, установивших детскую площадку на час во дворе жилого дома и разобравших ее после фотосессии о проделанной работе. Видеозапись его реакции опубликована на YouTube-канале издания «ВашГород.ру».
«Обалдеть, блин! Просто! Кто у нас реально этим занимался? Пусть признаются! Я же не говорю: взяли и выгнали! Но чтобы этой тупости не было никогда! В жизни!» — требует Чернов от подчиненного по телефону на камеру.
Глава города также посетовал на то, что сотрудники не понимают, «что у нас в современном информационном мире творится», и рекомендовал «всю эту визуализацию» делать на компьютере.
Ранее в соцсетях появились кадры фальшивой установки детской площадки во дворе дома №5 на улице Октябрьской. «Буквально час назад приехала "Газель". Выставили лавочки, забор, качели. Женщина из "Газели" все отсняла, в этот момент рабочие отошли в сторону. И теперь они собирают эту детскую площадку, грузят обратно! Только в России такое может быть», — со смехом прокомментировала запись жительница Междуреченска.