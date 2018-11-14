Российский чиновник решил обмануть жителей и пожалел

Сотрудник администрации Саратовского района Саратовской области был уволен после того, как отчитался о ликвидации свалки, подделав фотографии, мусор на которых был убран с помощью фотошопа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Сергея Шарова.

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По его словам, местные жители несколько лет жаловались чиновникам на стихийную свалку в водоохранной зоне реки Курдюм около села Клещевка. Из-за отсутствия какой-либо реакции они обратились в ОНФ, который направил обращение к руководству района осенью 2017 года. Спустя год местная администрация прислала фотографии без свалки. Выяснилось, что мусор исчез благодаря фоторедактору.

По итогам проверки, инициированной региональным министерством природы, приславший фальшивый отчет сотрудник администрации был уволен.

В октябре жители Магнитогорска пожаловались в соцсетях на свалки мусора во дворах после того, как часть городской мусороуборочной техники отправили в Челябинск. Коллапс случился в городе в середине сентября, спустя несколько дней городские власти объявили режим повышенной опасности. По результатам прокурорской проверки было возбуждено 22 административных дела против коммунальщиков.

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