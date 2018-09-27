Российский подросток заплатит 10 миллионов рублей за подожженный на свалке диван

В Челябинской области суд приговорил 16-летнего подростка к одному году условно и штрафу в размере 10 миллионов рублей, признав его виновником лесного пожара (часть 2 статьи 261 УК РФ), сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что 29 мая этого года молодой человек пришел на мусорную свалку в селе Октябрьское и поджег выброшенный диван, чтобы извлечь металлический каркас и сдать в качестве лома.

«Оставив горящий диван без присмотра, с целью поиска металлолома в другой части свалки, [подсудимый] допустил распространение огня по траве за пределы полигона бытовых отходов на лесной массив», — отмечается в тексте.

Из-за действий подростка сгорели 477 кубических метров сосны и 229 кубических метров березы. Нанесенный госфонду материальный ущерб составил почти 15 миллионов рублей.

В апреле 2017 года сообщалось, что 59 домов в поселке Бубновка Иркутской области сгорели из-за местного жителя, который сжигал мусор на своем участке.

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