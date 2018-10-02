Мусорный коллапс перекинулся с Челябинска на Магнитогорск

Жители Магнитогорска начали жаловаться в соцсетях на свалки мусора во дворах после того, как часть городской мусороуборочной техники отправили в тонущий в отходах Челябинск, сообщает «Интерфакс».

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Горожане публикуют в интернете возмущенные посты и фотографии переполненных мусорных контейнеров. «Наши мусоровозы отправили в Челябинск на помощь, поэтому мы теперь в мусоре будем», — написал один из пользователей.

В «Центре коммунального сервиса», который вывозит мусор из Челябинска и Магнитогорска, информацию о перебоях с вывозом отходов подтвердили. «В связи со сложившейся ситуацией с вывозом мусора в Челябинске часть резервной техники была переброшена в областной центр. Это обстоятельство не могло не сказаться на сроках вывоза ТКО в Магнитогорске. Не всегда была возможность оперативно заменить вышедшую из-за поломок технику», — сообщили в организации.

В компании пообещали в ближайшие дни решить проблему с вывозом отходов в Магнитогорске. «Три единицы техники уже вернулись в Магнитогорск, две машины взяты в субаренду, что позволит сократить отставания в графике. Горячий резерв техники для Магнитогорска восстановлен», — уточнили там.

Мусорный коллапс в Челябинске случился в середине сентября, спустя несколько дней городские власти объявили режим повышенной опасности. Вину за произошедшее возложили на компании, которые отказались вывозить мусор после закрытия ближайшей к городу свалки и потребовали повысить тарифы, чтобы покрыть транспортные расходы. По результатам прокурорской проверки возбуждено 22 административных дела против коммунальщиков. На помощь в разборе мусорных завалов были отправлены мусоровозы из Екатеринбурга, Магнитогорска, Миасса, Златоуста и Кургана.

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