Режим ЧС введут в пострадавшем от химикатов крымском городе

В городе Армянске на севере Крыма, где в августе произошел выброс химических веществ, введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил замначальника крымского управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС России Алексей Фридман, передает РИА Новости.

ЧС введут в пятницу, 14 сентября, в Армянске и в близлежащих селах. По последним данным Роспотребнадзора, предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе вредных веществ превышены в Армянске более чем в пять раз.

По словам Фридмана, режим ЧС позволит использовать средства из резервного фонда. «Мероприятия по специальной обработке территории как продолжались, так и продолжаются. Все рекомендации действуют, никаких дополнительных мероприятий проводиться не будет. Мониторинг проводится», — заявил чиновник.

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В ночь на 24 августа в Армянске случился выброс неизвестного вещества, на крышах и листьях появился желтый налет. До этого в городе несколько дней стоял неприятный запах, жители жаловались на недомогание. 4 сентября в воздухе зафиксировали превышение ПДК сернистого ангидрида. Власти Крыма утверждают, что угрозы здоровью жителей нет, но всех детей Армянска решено отправить на отдых в другие районы.

Причиной выброса стали испарения кислотонакопителя на химическом заводе «Крымский титан». Накопитель обмелел, что привело к увеличению концентрации кислот и испарениям в атмосферу. В настоящее время работа предприятия остановлена.

До возвращения Крыма в состав России кислотонакопитель разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу с территории материковой Украины. В 2014 году Киев перекрыл поставки. Украинские власти уверяют, что «любой ценой» не допустят подачу в Крым воды из Днепра.

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