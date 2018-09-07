Украина закрыла пропускные пункты на границе с Крымом

Украина без объяснения причин приостановила работу двух пропускных пунктов на границе с Крымом. В одностороннем порядке закрыты КПП «Каланчак» (Армянск) и «Чаплынка» (Перекоп). Об этом РИА Новости сообщили в республиканском пограничном управлении ФСБ.

С российской стороны пункты работают в обычном режиме.

Сейчас российские пограничники отправляют транспорт и людей в «Джанкой» — третий КПП на крымско-украинской границе. Очередей там нет, отметили в погрануправлении.

Материалы по теме «Жжение на лице не проходило весь день» Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. На крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет. До этого в городе несколько дней стоял неприятный запах. Местные жители начали жаловаться на головную боль, кашель, высыпания, а также на кисло-железистый привкус во рту. 4 сентября в городе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Власти утверждают, что здоровью жителей ничто не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма.

Власти полуострова выдвинули версию, согласно которой причиной выброса стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом «Крымский Титан».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!