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В Крыму объявили эвакуацию детей из пораженного химикатами города

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Власти Крыма приняли решение об эвакуации детей из города Армянска в санатории из-за выбросов химикатов, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«У школьников с сегодняшнего дня — каникулы», — отметил Аксенов.

По его словам, содержание вредных веществ в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию, но здоровью и жизни жителей Армянска ничего не угрожает. Оснований для введения режима Чрезвычайной ситуации региональная администрация не усматривает.

Также принято решение о приостановке работы завода «Крымский Титан», который, предположительно, является источником загрязнения, сроком на две недели. Всем сотрудникам предприятия выплатят месячную зарплату в полном объеме.

Жители Армянска, находящегося на севере полуострова, уже много дней жалуются на головную боль, кашель, высыпания, а также на кисло-железистый привкус во рту. По городу они перемещаются в масках. Металлические предметы, грядки, деревья здесь покрылись налетом.

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