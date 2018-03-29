В Волоколамском районе введут режим ЧС из-за мусорного полигона «Ядрово»

Власти Волоколамского района планируют ввести режим чрезвычайной ситуации в муниципалитете из-за ситуации с полигоном бытовых отходов «Ядрово». Об этом заявил и.о. главы района Андрей Вихарев, передает «Интерфакс».

«Было принято решение, что мы поэтапно вводим процедуры ЧС. Завтра заседание областной комиссии. Мы будем запрашивать силы и средства на областном уровне. В том числе и финансовые, чтобы быстрее реагировать и помогать людям», — сказал он, пояснив, что этот режим позволит разрешить сложившуюся в муниципалитете ситуацию.

По словам Вихарева, после ночного выброса свалочного газа с полигона было зафиксировано 12-тикратное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. «Ситуация зашла слишком далеко. Местная власть и, конечно, сам полигон создал эту проблему — не выполнялись элементарные требования экологической безопасности, не соблюдались технологии», — отметил он.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, в свою очередь добавил, что его ведомство будет готовить ресурсы для поэтапного введения мероприятий, необходимых для снижения негативного воздействия полигона на местных жителей.

Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать мусорный полигон. В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту, детям решением губернатора Андрея Воробьева выделят путевки в санатории.

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