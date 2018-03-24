В Волоколамске проведут масштабную диспансеризацию

В Волоколамском районе Московской области, где десятки школьников пожаловались на симптомы отравления, проведут дополнительную масштабную диспансеризацию. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, передает ТАСС.

«С понедельника хотим школьниками заняться (...) Это месяца два-три при такой поточности», — сказал он.

По словам чиновника, все госпитализированные дети уже выписаны. «Патологий тяжелых нет, все осмотрены», — отметил Марков.

Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать мусорный полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту, детям решением губернатора Андрея Воробьева выделят путевки в санатории.