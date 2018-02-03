Красноярцев накроет «черное небо»

Жителей Красноярска предупредили об ухудшении метеоусловий. В городе ввели режим «черного неба» до вечера понедельника. Об этом сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 19 часов 2 февраля 2018 года до 19 часов 5 февраля 2018 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, в течение 2017 года режим «черного неба» вводился в Красноярске несколько раз.

Его объявляют, когда над населенным пунктом скапливаются вредные вещества, а метеоусловия не располагают к их рассеиванию (например, безветренная погода). В этом случае промышленные предприятия должны снизить выбросы в атмосферу вредных веществ и не проводить работы, связанные с распространением пыли и смога.

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