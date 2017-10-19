Наука и техника
 

Объяснены глобальные изменения погоды в Москве

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Географ Михаил Локощенко из Московского государственного университета (МГУ) имени Михаила Ломоносова проследил за изменением погоды в Москве с конца XIX века до настоящего времени. Исследование опубликовано в Journal of Applied Meteorology and Climatology, сообщается в пресс-релизе вуза, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Климат в Москве за время наблюдений, как показал автор, становится более теплым и сухим.

Выявлен эффект стабилизации интенсивности «острова тепла» во второй половине XX века, связанный с ростом города, который в это время был экстенсивным. В последние 20 лет «остров тепла» и «остров сухости» в столице усилились из-за уплотнения городской застройки, повышения плотности населения и роста энергопотребления. В настоящее время средняя по площади города интенсивность «острова тепла» составляет в Москве один градус Цельсия (на столько столица в среднем теплее Подмосковья). При этом максимальная интенсивность (превышение температуры в центре города по сравнению с сельской местностью в Подмосковье) достигла двух градусов Цельсия.

Локощенко впервые получил среднемноголетние количественные оценки интенсивности «острова сухости» для Москвы. В последние годы относительная влажность в столице снизилась в среднем на три процента, а в центре города — на девять процентов по сравнению с Подмосковьем. Ученый исследовал также вековой ход показателей влажности в Москве. Они за последние 146 лет существенно уменьшилась, тогда как упругость водяного пара остается приблизительно постоянной. В значительной мере уменьшение относительной влажности связано с глобальным потеплением климата, а также с общим усилением городского «острова тепла».

«Эти оценки могут быть использованы в энергетике, медицинской климатологии, городском проектировании и планировании, геоурбанистике. Уточнение таких значений требуется и для повышения эффективности работы систем городского отопления, озеленения, искусственного орошения в городах, при проектировании строительства», — считает ученый.

«Острова тепла» — зоны повышенных температур над городами и промышленными районами, которые образуются из-за выбросов тепла благодаря человеческой деятельности, меньших его затрат на испарение влаги и транспирацию растениями, которых в городе мало, а также в силу ряда иных причин. Под интенсивностью «острова тепла» понимается разность температуры воздуха в городе и за его пределами.

«Острова сухости» — зоны устойчивого уменьшения относительной влажности воздуха в крупных городах.

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