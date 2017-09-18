Ученые МГУ изучили лошадиный зад

Ученые МГУ определили изотопный состав хвостов лошадей Пржевальского и выяснили, почему за последние сто лет изменилась кормовая база этих животных. Причиной этого была деятельность человека, который вытеснил животных из привычных для них мест обитания. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Лошадь Пржевальского — это вид диких лошадей, обитавший в Джунгарской части пустыни Гоби до середины ХХ века, но исчезнувший по вине человека. Современные лошади Пржевальского были получены от нескольких особей, которые сохранились лишь в зоопарках. До конца XX века животные содержались в питомниках, однако сейчас проводятся мероприятия по возвращению их в дикую природу.

Оказалось, что в Джунгарской Гоби расселение лошадей идет медленнее, чем в степной части Монголии. Причиной этого могло стать изменение условий существования животных, в том числе кормовая база.

Исследователи проанализировали количество стабильного углерода-13 в волосах современной лошади Пржевальского и хранившихся в музее образцов хвостов. В тканях травянистой и древесно-кустарниковой растительности находится различное число атомов этого изотопа. Последние попадают в организм животных, где встраиваются в химические вещества, и по их относительному содержанию можно определить рацион особей.

Ученые выяснили, что современные лошади Пржевальского пасутся на травянистых растениях во все сезоны года, в то время как в XIX веке это была их летняя диета. Сезонные особенности питания в историческом прошлом, вероятно, связано с вытеснением этого вида из степных сообществ в полупустынные биотопы местным населением и домашним скотом.

