Ученые МГУ почистили канализацию

Биологи МГУ выяснили, что микроводоросли можно применять для очистки сточных вод от органических соединений и минеральных веществ в условиях северного климата. При этом биомассу организмов, содержавшуюся внутри биореакторов, можно применять в качестве биотоплива. О проделанном эксперименте сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Ученые решили приспособить закрытые системы выращивания водорослей (фотобиореакторы) для водоочистки. Эти устройства представляют собой сосуды с суспензией микроводорослей, где поддерживаются необходимые для роста организмов условия (равномерное освещение, температура, концентрация углекислого газа и кислорода, питательные вещества). Среда постоянно перемешивается, чтобы не допустить оседание клеток на дно сосуда.

В качестве наполнителей был использован штамм микроводорослей Chlorella vulgaris UHCC0027, обитающий на юго-западе Финляндии. Его преимущество в том, что он позволяет обойтись без дополнительного подогрева среды внутри фотобиореактора. Все биологические процессы, в ходе которых происходила очистка сточных вод, происходили при температуре окружающей среды.

По словам исследователей, массу микроводорослей можно превратить в биотопливо, добавив к ней небольшое количество дизельного топлива.