Ученые МГУ осветили полимеры

Химики МГУ в сотрудничестве с иностранными коллегами синтезировали и исследовали новые светочувствительные жидкокристаллические (ЖК) полимеры. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Сначала исследователи синтезировали мономеры — отдельные элементы будущих полимеров. Для анализа свойств ЖК-полимеров применялась поляризационно-оптическая микроскопия и дифференциально-сканирующая калориметрия. Также изучались фотооптические свойства через облучение неполяризованным и поляризованным ультрафиолетовым светом. В первом случае происходила фотоизомеризация, во втором — фотоориентация кристаллов.

Фотоизомеризацией называют перегруппировка связей внутри молекулы под влиянием света, а фотоориентация — это изменение ориентации жестких азобензольных фрагментов под действием линейно-поляризованного света. При фотоизомеризации азобензольные фрагменты меняют свой угол, пока не перестают поглощать свет.

Новые ЖК-полимеры сочетают в себе оптические свойства жидких кристаллов и механические свойства полимеров. Они способны образовывать покрытия, пленки и детали сложных форм.

По словам Алексея Бобровского, одного из авторов исследования, фотоизомеризация и фотоориентация открывают большие перспективы для создания так называемых «умных» материалов. Они отзываются на различные внешние воздействия и могут быть использованы для хранения, записи и передачи информации в оптических устройствах различной сложности.

