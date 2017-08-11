В МГУ назвали сроки наводнений в России

Ученые МГУ в составе международного коллектива установили новые сроки сезонных наводнений в России и Европе. Изменения сезонности разлива рек, по мнению исследователей, связано с глобальным потеплением. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Ключевым показателем в работе исследователей был расход воды — это значение показывает объем воды, проходящей через поперечное сечение реки за секунду. Расход достигает максимума при наводнениях, которые возникают из-за интенсивных ливней, таяния снега и постепенного накопления влаги в почве. Причем продолжительный период повышенной влажности в большей степени способствовал разливу рек, чем интенсивные осадки. Ученые определили, в какое время года увеличивался расход воды, связанный со всеми тремя факторами.

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Они проанализировали 300 тысяч значений максимальных расходов и еще столько же дат, к которым они приурочены. Втрое больше данных было обработано для оценки метеорологических условий. Сведения собирались с 300 гидрологических постов на общей площади 500 тысяч квадратных километров, использовалась информация за последние 50 лет, полученная с нескольких тысяч точек наблюдения.

Выяснилось, что в различных регионах сезонность наводнений поменялась по-разному. Так, на северо-востоке Европы максимумы водности рек сдвинулись назад на восемь дней, а на Атлантическом побережье — на 16. На северо-западе европейской части России даты сдвинулись почти на неделю. На юге эта тенденция выражена менее ярко.

По словам ученых, более поздние максимумы водности рек могут сократить продуктивность сельскохозяйственных угодий на побережье Северного моря из-за того, что почва будет более сухой в период начала сельхозработ. Смещение максимумов в Восточной Европе может привести к неэффективности водохранилищ и необходимости пересмотра графиков их наполнения.

