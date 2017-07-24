МГУ включился в гонку по созданию цифровой экономики

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова появился Национальный центр цифровой экономики, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Центр начнет работу осенью 2017 года, а его создание объясняется необходимостью обеспечения научного и методического сопровождения цифровой экономики в России и подготовкой соответствующих кадров.

С инициативой о создании центра ректор МГУ в начале 2017 года выступал ректор МГУ Виктор Садовничий. В работе центра примут участие руководители 16 факультетов и институтов МГУ, представители других научно-исследовательских организаций, а также органов власти.

Научный руководитель центра, заведующий кафедрой информационной безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ, директор Федерального исследовательского центра «Информатика и управление», академик РАН Игорь Соколов уверен, что России необходимо «всеобщее глубокое проникновение компьютеров в экономику».

«У нас началась новая гонка — гонка создания экономики нового типа, цифровой экономики. Если мы опоздаем, то, по-видимому, нам трудно будет сохранить и промышленный, и научный суверенитет, ну а дальше встает вопрос о государственном суверенитете. Это действительно серьезно», — резюмировал Соколов.

В центре уже разработаны предложения по формированию цифрового пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), разработке и проведению международных конференций. Кроме того, специалисты центра выявили перспективы развития интернета вещей в России.

В Национальном центре цифровой экономики запланировали разработку методических материалов, на базе которых различные факультеты подготовят специалистов в области цифровой экономики.