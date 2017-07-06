Ученые из МГУ создали резонансные воронки

Ученые МГУ совместно с российскими и зарубежными коллегами впервые провели прямое измерение гигантских электромагнитных полей, возникающих в диэлектрических частицах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Один из способов уменьшить размеры компонентов в электронных схемах — создание в малом объеме электромагнитных полей высокой интенсивности. Теоретически для этой цели можно применить наночастицы, способные резонансно рассеивать свет. При этом наночастица действует как воронка, которая собирает падающее излучение с большой области и концентрирует его в малом объеме. Однако до сих пор не удавалось доказать, что такой эффект можно реализовать.

Российским физикам удалось провести прямые измерения резонансного поля и объяснить этот эффект расчетами. В эксперименте они применили диэлектрические наночастицы. В отличие от металлических частиц они не обладают большим электрическим сопротивлением, и, значит, энергия не теряется в виде тепла.

Однако если электромагнитная волна падает на маленькую частицу с большим коэффициентом преломления, то поле почти не проникает внутрь нее. В то же время исследователи показали, что при определенных частотах излучения происходит его гигантская концентрация. Они также измерили характеристики пойманного «в ловушку» поля и объяснили результат теоретическими расчетами.