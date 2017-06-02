Ученые из МГУ поймали волну

Ученые из МГУ в составе международной Научной коллаборации LIGO приняли участие в третьей за всю историю регистрации гравитационных волн. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Как и в первых двух случаях, волны были порождены столкнувшимися черными дырами, в результате слияния которых образовалась новая черная дыра с массой, составляющей около 49 солнечных масс. Выделившаяся энергия превышает световую энергию, излучаемую за это же время всеми звездами и галактиками во Вселенной. Сам источник находится на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли.

Ученые обнаружили, что с большой вероятностью у черных дыр направления собственного вращения (спины) не совпадали, то есть они вращаются в разных направлениях. Это значит, что объекты, по-видимому, сформировались в плотном звездном скоплении отдельно друг от друга, а уже затем образовали двойную систему.

Исследователи сообщают, что гравитационные волны с разными частотами в исследуемом диапазоне распространяются от своего источника до Земли с одной и той же скоростью — скоростью света.

Физики надеются, что в будущем удастся зарегистрировать гравитационные волны не только от слияния черных дыр, но и нейтронных звезд, а также от других источников, на которые нацелены детекторы LIGO.