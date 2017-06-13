В МГУ нашли спасающихся от пожаров амеб

Биологи из МГУ выяснили, что амебы Testacea могут спасаться от торфяных пожаров. Важную роль в этом играет материал, из которого микроорганизмы строят свои раковины. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Testacea являются доминирующей в торфяных болотах группой микроорганизмов. Эти одноклеточные раковинные существа формируют более половины биомассы микробов в торфяниках. Изменения состава их сообществ под действием огня влияют на структуру пищевых сетей всей экосистемы.

Ученые исследовали торфяник, горевший на северо-востоке Китая несколько лет назад. Рассматриваемый участок включал в себя сильно и слабо выжженные территории, что позволило сравнить сообщества раковинных амеб в подвергшихся огню и нетронутых участках.

Оказалось, что пожар привел к существенным изменениям в составе раковинных амеб. Те микроорганизмы, которые строили свои раковинки из песчинок, выжили, а те, что использовали кремнеземные пластинки, синтезируемые внутри клеток, погибли. Исследователи предположили, что первые устойчивы к действию высоких температур, так как благодаря песчинкам раковина становится более толстой и крепкой.