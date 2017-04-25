В МГУ подсмотрели за звездным «раздеванием»

Ученые из МГУ обнаружили «омолаживающийся» пульсар XB091D, находящийся в древнем шаровом скоплении в галактике Андромеда. Этот объект захватил другую звезду, забирая у нее вещество. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

При гибели массивных звезд происходит выброс внешней оболочки, а ядро сжимается, превращаясь в нейтронную звезду. В том случае, если последние вращаются, их называют пульсарами. Они делают сотни оборотов в секунду, но постепенно замедляются, испуская потоки частиц.

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Вновь ускорить пульсар может встреча с обычной звездой. В этом случае нейтронная звезда начинает «раздевать» своего соседа, забирая у него вещество, что придает ей дополнительный импульс. Пульсар, который замедлился до одного оборота, может раскрутиться в тысячи раз сильнее.

Ученые открыли XB091D на раннем этапе «омоложения» с помощью космического телескопа XMM-Newton. Один оборот эта нейтронная звезда совершает за 1,2 секунды, что делает ее самым медленно вращающимся из всех обнаруженных раскручивающихся пульсаров. Его «разгон» начался менее миллиона лет назад.

«На датчики космического телескопа от этого пульсара прилетает всего лишь по фотону каждые пять секунд», — рассказывает Иван Золотухин, один из авторов работы. По его словам, для его обнаружения пришлось создать совершенно новые математические инструменты.

Астрофизики также показали, что XB091D находится в галактике Андромеды, в 2,5 миллиона световых лет от Земли. Он расположен в плотном шаровом скоплении B091D, где находится больше миллиона старых и тусклых звезд. Это позволило пульсару захватить одну из них и начать процесс «омоложения».

