Ученые из МГУ создали тест-полоски на сахар без ферментов

Ученые из МГУ создали новый сенсор для определения концентрации сахаров и гидроксикислот, в котором не используются ферментные тест-полоски. Вместо них в устройстве присутствуют полимерные материалы, обладающие молекулярной памятью. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

По словам младшего научного сотрудника химического факультета МГУ Виты Никитиной, большинство подобных приборов, в том числе глюкометры, являются электрохимическими. В них используются ферментные электроды в виде тест-полосок, а концентрация веществ определяется по регистрируемой величине тока. При этом ферменты характеризуются низкой стабильностью и требуют особых условий хранения.

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Ученые разработали устройство, в котором ферментные электроды не применяются. Вместо этого в сенсоре находится тонкий слой полимера, в котором содержатся борные кислоты, способные распознавать низкомолекулярные соединения (сахара и гидроксикислоты). При контакте с веществами проводимость полимера меняется, что регистрируется прибором.

Для синтеза полимера применялся метод молекулярного импринтинга, при котором в материале формируются участки (отпечатки), взаимодействующие только с использованными в качестве шаблона молекулы. Полученный материал, таким образом, обладает молекулярной памятью. Когда молекулы анализируемого вещества контактируют с отпечатками, проводимость полимера увеличивается.

«Мы показали, что на основе разработанных сенсоров с заданной селективностью возможно создавать мультисенсорные системы, позволяющие контролировать концентрацию различных веществ в биохимических процессах. Такие сенсоры можно будет применять для обнаружения высокомолекулярных веществ и даже цельных клеток, имеющих в своем составе структурные фрагменты сахаров или гидроксикислот», — сообщила Никитина.