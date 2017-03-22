В МГУ расскажут о космическом факультете

26 марта 2017 года в фойе Актового зала Главного здания МГУ состоится День открытых дверей, на котором пройдет презентация нового факультета космических исследований. Также состоится выступление ректора университета Виктора Садовничего, который ответит на вопросы абитуриентов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Кроме того, пройдут выставки-презентации еще 42 факультетов, на которых абитуриенты могут узнать о процессе поступления и задать вопросы членам приемной комиссии и деканам.

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Факультет космических исследований создан по инициативе Садовничего для подготовки кадров, занятых в космической области. Основными направлениями его деятельности будут проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также популяризация космической науки.

Сообщается, что осенью этого года будет объявлен первый набор в магистратуру факультета космических исследований по нескольким направлениям: «Методы и технологии дистанционного зондирования Земли»; «Интеллектуальные технологии смешанной реальности для аэрокосмических систем»; «Государственное управление в космической отрасли»; «Техногенные системы и биологические структуры в космосе».