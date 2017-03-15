В МГУ защитили почки от инфаркта

Ученые МГУ выяснили, что предотвратить инфаркт почек можно с помощью кратковременного прекращения кровоснабжения (ишемии), а также обнаружили связь почечной недостаточности с дефектными митохондриями. Об этом говорится в пресс-релизе вуза, полученном редакцией «Ленты.ру».

Исследователи показали на крысах, что вызванные искусственно короткие периоды ишемии позволяют «натренировать» почки и предотвратить их обширный инфаркт. Однако этот способ не работает со старыми животными. Это происходит из-за того, что в их клетках плохо работает механизм удаления поврежденных митохондрий. В результате почка теряет приспособляемость к стрессу.

Митохондрии являются органеллами клетки, которые выполняют множество функций, включая синтез некоторых гормонов и детоксикацию ядов. Основную роль в этих процессах играет трансмембранный потенциал митохондрий, снижающийся с возрастом. Прекращение кровоснабжения снижает потенциал слабых органелл, в результате чего они уничтожаются системой клеточного контроля качества. Однако в старых почках происходит увеличение числа митохондрий с низким потенциалом, что приводит к гибели клеток.

Ученые считают, что их открытие указывает на необходимость создания новых лекарственных препаратов, направленных на поддержку механизма «очистки» клетки от дефектных митохондрий.