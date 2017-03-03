В МГУ докопались до скифов

Антропологи из МГУ выяснили, что генофонд скифов был сформирован на основе местных племен с некоторым участием популяций, мигрировавших в регион Северного Причерноморья из Центральной Азии. К такому выводу ученые пришли, изучив черепа, извлеченные из могильников, которые принадлежали скифам и другим этносам. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

В настоящий момент существует две основные гипотезы происхождения скифов. Согласно первой, они пришли из Центральной Азии на территорию Северного Причерноморья, где завоевали и ассимилировали коренное население. По другому предположению, скифы связаны с племенами эпохи поздней бронзы (XVI—XII века до нашей эры), которые жили в степной и лесостепной полосах между Днепром и Уралом.

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Ученые провели анализ анатомических вариаций различных групп черепов, принадлежащих как скифам, так и популяциям бронзового века. К таким вариациям относят различные дополнительные или непостоянные отверстия, непостоянные швы, отростки, кости в родничках и швах черепа. Считается, что данные признаки обусловлены наследственностью и могут служить характеристикой генофонда.

По анатомическим особенностям исследователи определили генетическое расстояние между популяциями. Оказалось, что обе гипотезы частично верны и скифы произошли как от племен культуры бронзового века, так и от популяций, мигрировавших из Центральной Азии.

Скифами называют ираноязычные племена, обитавшие в степной зоне Северного Причерноморья от Дуная до Дона.