В МГУ понаблюдали за трансформацией черной дыры

Астрофизики из МГУ проследили за трансформацией сверхмассивной черной дыры, в результате которой объект усилил свою яркость, и стали наблюдаться ранее невидимые газовые облака. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Черная дыра находится в центре галактики NGC 2617 и является ее активным галактическим ядром (АГЯ), поскольку испускает огромное количество излучения. Ранее она относилась ко второму типу АГЯ, которые закрыты пылью и окружены медленно движущимся газом. У данных объектов первого типа можно непосредственно наблюдать вещество, быстро падающее по спирали в черную дыру. Ранее ученые объясняли такое различие тем, что ядра галактик на самом деле одинаковы, однако видны под различным углом. Но переход от одного типа к другому не вписывается в такую модель.

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«Совершенно ясно, что это явление не очень редкое, наоборот, мы считаем, что это вполне типично для АГЯ. Существуют различные возможные объяснения этих явлений. Одним из них является то, что, возможно, какая-то звезда слишком близко приблизилась к черной дыре и была разорвана ее тяготением. Тем не менее разрушение звезды черной дырой происходит очень редко, и мы не думаем, что такие события могут объяснить наблюдаемую частоту изменений типа активных галактических ядер. Вместо этого мы рассматриваем модель, в которой резко меняется “режим питания” черной дыры. По мере того как вещество по спирали падает в направлении черной дыры, она испускает мощное излучение. Мы предполагаем, что это интенсивное излучение разрушило часть пыли, окружающей ядро, что позволило нам увидеть внутренние области в окрестностях черной дыры», — комментирует открытие Виктор Окнянский, один из авторов работы.

Наблюдения NGC 2617 были проведены с использованием глобальной сети автоматических телескопов MASTER, 2,5-метрового телескопа, расположенного недалеко от Кисловодска, двухметрового телескопа обсерватории в Азербайджане, рентгеновского спутника Swift, а также некоторых других телескопов.

По словам ученых, изучение переходов АГЯ необходимо для понимания того, что происходит вокруг сверхмассивных черных дыр, которые поглощают окружающий газ.