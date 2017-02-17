В МГУ нашли способ замедлить старение

Ученые из МГУ совместно с исследователями из Стокгольмского университета получили вещество, замедляющее старение. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Биологи использовали генетически модифицированных мышей. В их ДНК была внесена мутация, повышающая скорость накопления мутаций в геноме митохондрий. Это приводит к ускоренному старению и ранней смерти. Опытной группе животных, чей возраст достиг ста дней, давали воду с искусственным антиоксидантом SkQ1, разработанным учеными. Это соединение проникает внутрь митохондрий и обезвреживает образующиеся в них активные формы кислорода. Контрольная группа мышей получала обычную воду.

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Исследователи обнаружили, что через 100-400 дней две группы стали сильно различаться. Контрольные животные стремительно старели, они теряли вес, у них развивался остеопороз, истончалась кожа, а также снижалась подвижность. У мышей, получавших SkQ1, признаки старения развивались гораздо медленнее. Антиоксидант увеличивал продолжительность жизни

Исследователи уже разрабатывают лекарственные препараты с SkQ1 в качестве действующего вещества. В настоящее время раствор для приема внутрь проходит клинические исследования. По оценке ученых, «лекарство от старости» может появиться в аптеках через 2-3 года.