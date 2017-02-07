В МГУ заработал поисковик всего живого

В Московском государственном университете запущена уникальная в мире информационная система, созданная в рамках проекта «Ноев ковчег». В ней содержится информация о биологических коллекциях университета. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 7 февраля.

Информационная система позволяет найти сведения о каждом образце из коллекций, включая их описание, время сбора и методики работы с ним. Паспорта являются настраиваемыми, то есть они способны давать краткую информацию или подробно описывать различные организмы, хранящиеся в коллекциях, включая бактерии и водоросли.

Система также может автоматически загружать данные из авторитетных международных баз, таких как Catalog of Life, NCBI GenBank. Паспорт, таким образом, может включать в себя последовательности ДНК живого существа.

Кроме того, на каждый образец был нанесен уникальный штрих-код. С помощью смартфона можно загрузить паспорт образца. Также разработчики планируют внедрить возможность оформления онлайн-заявки для работы с биологическим материалом.

В настоящее время в систему внесены сведения примерно о 500 тысячах гербарных образцов и 10 тысячах микроорганизмов, включая микрофотографии, и фрагментов последовательностей генома. К концу 2018 года планируется загрузить все образцы коллекций МГУ.

