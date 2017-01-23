МГУ обзавелся «Ноевым ковчегом» с электронным гербарием

Ученые из МГУ в рамках проекта «Ноев ковчег» создали крупнейший в России цифровой гербарий — коллекцию отсканированных изображений гербарных образцов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам разработчиков, работы по оцифровке начались весной 2015 года. За полтора года в хранилище попали растения из Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Крыма, Кавказа, Монголии, стран Африки и Южной Азии.

Электронный гербарий содержит 786 тысяч образцов растений; их изображения размещены на портале Депозитария живых систем МГУ. Для того, чтобы воспользоваться базой, достаточно ввести латинское название вида. Также доступна функция расширенного поиска. Изображения в высоком разрешении позволяют детально изучить фрагменты образца.

Основная цель проекта заключается в сохранении, исследовании и полезном использовании биологического разнообразия Земли.

В настоящее время цифровой гербарий МГУ имени М.В.Ломоносова является крупнейшей в мире университетской коллекцией по числу образцов и уступает лишь хранилищам крупнейших научных центров мира, расположенных в Париже, Лейдене, Пекине, Нью-Йорке и Вашингтоне.