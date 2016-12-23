Ученые из МГУ допустили беспрецедентный резонанс

Физик Андрей Широков из Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова принял участие в теоретическом исследовании, которое обосновало полученное в эксперименте низкое значение энергии тетранейтрона — короткоживущей частицы, состоящей из четырех нейтронов. Статья ученых опубликована в журнале Physical Review Letters, кратко о ней сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ученые разработали и применили новый теоретический подход к исследованию резонансных состояний в ядерных системах. Сначала этот метод был использован на простых задачах, а затем авторы его применили к исследованию тетранейтрона, который распадается на четыре частицы.

Согласно расчетам ученых, энергия резонанса составляет 0,84 мегаэлектронвольта, ширина резонансного состояния оценивается в 1,4 мегаэлектронвольта, что соответствует времени его жизни примерно пять на десять в минус двадцать второй степени секунды. Теоретические результаты, полученные учеными, находятся в соответствии с экспериментами.

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«Отметим, что до нас ни в одной теоретической работе не предсказывалось существование резонансного состояния тетранейтрона при таких низких энергиях, порядка одного мегаэлектронвольта», — сообщил первый автор статьи Широков.

В 2002 году французские ученые в эксперименте на Большом национальном ускорителе тяжелых ионов в Кане зафиксировали шесть событий, которые могли бы трактоваться как образование тетранейтрона. Вновь получить такие частицы удалось физиками на Фабрике радиоактивных ионов в японском Институте физико-химических исследований.