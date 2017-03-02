В МГУ завезли хищных мух

В МГУ открылась лаборатория генотипирования, в которой ученые займутся выяснением путей эволюции группы хищных мух из подсемейства Asilinae. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Исследователи с помощью методов секвенирования уже смогли установить последовательности ДНК в одном из участков гена 16S, чтобы построить филогенетическое древо насекомых. Они планируют раскрыть прошлое эволюции ктырей рода Albicoma и некоторых других родов семейства. По словам ученых, вскоре они смогут считывать геномы организмов полностью.

В новой лаборатории биологи смогут определять видовую принадлежность организмов, изучать популяционную структуру видов и анализировать последовательности белок-кодирующих генов и уровень их экспрессии. Кроме того, помещение будет использоваться для обучения и освоения новых методик.

Лаборатория ориентирована на решение зоологических и ботанических задач в рамках проекта «Ноев ковчег», цель которого — создание базы данных о различных организмах и биологических образцах, хранящихся в коллекциях МГУ.