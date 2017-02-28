В МГУ создали панацею от химического оружия

Ученые из МГУ под руководством профессора Александра Кабанова создали наноразмерные препараты (нанозимы), которые могут быть использованы в качестве защитного средства от токсичных пестицидов и боевых отравляющих веществ. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Нанозимы способны доставлять в организм ферменты, которые могут разрушать фосфорорганические соединения. Первые нанозимы основаны на липосомах — сферических тельцах, состоящих из одного или нескольких липидных слоев. Основу нового препарата составляет биоразлагаемый полимер на основе глутаминовой кислоты.

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В качестве доставляемого фермента ученые выбрали органофосфатгидролазу, способную обезвреживать токсичные вещества. Препарат получили смешением водных растворов белка и полимера, которые образуют комплекс за счет электростатических взаимодействий.

Полученные нанозимы были использованы для того, чтобы снизить иммунный ответ со стороны организма, в который вводится соединение. Кроме того, при соединении с полимером увеличивается стабильность фермента и время его жизни.

Эксперименты на крысах показали, что препарат защищает организм от летальных доз высокотоксичных пестицидов, а также такого отравляющего вещества, как нервно-паралитический Ви-газ.