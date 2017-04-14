В МГУ озаботились поиском веществ

Ученые из МГУ приступили к созданию анализаторов биологически активных веществ на основе наносистем, регистрирующих отраженный свет. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Наносистемами называют объекты, которые состоят из частиц размером порядка 10-9. Частицы могут быть сделаны из золота и серебра, и в этом случае они будут активно поглощать электромагнитное излучение в видимой области спектра (свет). При этом значение имеет их форма, от которой зависят оптические свойства наносистем. Последние могут меняться в присутствии различных биологически активных соединений.

«Эти изменения можно использовать для детектирования соединений, таких как антибиотики, тиосоединения, например цистеин и цистеамин, которые являются маркерами некоторых заболеваний», — рассказал руководитель исследования, старший научный сотрудник кафедры аналитической химии МГУ Владимир Апяри.

Одним из наиболее перспективных направлений химического анализа является измерение интенсивности цвета с использованием цифровых фотоаппаратов, смартфонов и планшетов для определения концентрации соединений по интенсивности окрашивания аналитических систем. По словам ученого, в будущем с помощью наносистем и камер мобильных устройств можно будет измерять количества многих веществ.