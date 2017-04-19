В МГУ мозг и разум рассмотрят как объекты математического исследования

Портал Indicator.Ru проведет трансляцию научного семинара Института математических исследований сложных систем МГУ «Время, хаос и математические проблемы» под руководством Виктора Садовничего.

В этот раз с докладом «Мозг и разум как объекты математического исследования» выступит Константин Анохин, член-корреспондент РАН, директор Центра нейронаук и когнитивных наук Института человека МГУ, заместитель директора Курчатовского комплекса НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский институт».

Заседание пройдет 19 апреля 2017 года в 18:30 в аудитории 14-08 Главного здания МГУ.