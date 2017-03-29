«Индикaтop» покажет семинар МГУ о поиске углеводородов

Портал «Индикaтop» в прямом эфире покажет семинар Института математических исследований сложных систем МГУ из цикла «Время, хаос и математические проблемы». Мероприятие будет посвящено использованию суперкомпьютеров при разведке месторождений углеводородов.

В рамках семинара выступят заведующий лабораторией Института радиотехники и электроники РАН академик Александр Бугаев, директор Института проблем нефти и газа РАН академик Анатолий Дмитриевский, директор НИИ прикладной информатики и математической геофизики БФУ имени Канта Геннадий Ерохин, генеральный директор АО «Октопус» Дмитрий Пономаренко.

Семинар начнется 29 марта в 18:30 в главном здании МГУ в аудитории 14-08.