«Индикатор» покажет семинар к юбилею Пригожина

Портал «Индикатор» в прямом эфире покажет совместное заседание Института человека МГУ и научного семинара Института математических исследований сложных систем МГУ под названием «Время, хаос и математические проблемы», руководителем которого является ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий.

Данное заседание будет посвящено столетию со дня лауреата Нобелевской премии по химии Ильи Пригожина. Планируется заслушать научные доклады и воспоминания о работе с ученым В.А. Садовничего, Б.Н. Четверушкина, А.А. Акаева, И. Антониу, А.В. Ильина.

Начало семинара в 18:00. Место проведения — седьмой этаж Интеллектуального центра — Фундаментальной библиотеки МГУ.