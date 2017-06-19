В МГУ уплотнили матрицы

Физики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова научились контролировать прочность фталонитрильных полимерных матриц с помощью триазина. Работа была опубликована в журнале Macromolecular Theory and Simulations, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Отмечается, что матрицы на основе соединений фталонитрилового ряда являются одним из перспективных термостойких материалов и сшивание в них приводит к изменению свойств конечного материала.

Принято считать, что повышение количества триазина повышает прочность материала, однако специалисты МГУ опровергли это суждение. В результате их исследования выяснилось, что триазин, наоборот, понижает прочность фталонитрильных матриц.

«Введение дополнительных ингибиторов и катализаторов позволяет контролировать происходящие химические реакции при сшивании матриц фталонитрилового ряда. Данная работа может быть использована для планирования эксперимента и адаптации свойств синтезируемых матриц под текущие технические нужды», — заявил соавтор исследования Владимир Рудяк.

В своей работе ученые прибегли к методам компьютерного моделирования, а также к методу диссипативной динамики частиц. Расчеты ученые проводили на суперкомпьютере «Ломоносов-2» Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ.