МГУ вошел в топ лучших вузов мира

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в топ-100 лучших университетов мира престижного мирового рейтинга QS World University Rankings by Subject. Он занял 95-е место и таким образом выполнил одну из задач в рамках «майских указов», говорится в пресс-релизе, поусступившем в «Ленту.ру».

«Мы входим в один процент ведущих университетов мира, если сосчитать все университеты мира. Я отношу этот успех к работе коллектива, профессоров, преподавателей Московского университета и считаю, что для нас главное не ориентироваться на борьбу за место в рейтинге, а главное работать: работать на студентов, повышать эффективность, получая хороший результат и служа обществу - в этом главные задачи», — прокомментировал достижение ректор МГУ Виктор Садовничий.

Составители рейтинга опираются на шесть главных критериев, среди которых авторитетность в академической среде, соотношение профессорско-преподавательского состава к общей численности студентов и доля иностранных преподавателей и студентов. Также учитываются индекс цитируемости и репутация среди работодателей.

При подготовке топа было исследовано четыре тысячи университетов и проведено более 100 тысяч опросов представителей научного сообщества и экспертов-работодателей. Помимо этого было проанализировано 11 миллионов статей.