В МГУ преуспели в производстве коричневой субстанции

Ученые из МГУ придумали, как повысить эффективность солнечных батарей. Для этого они разработали новый способ получения перовскитных фотоячеек из свинца и полииодидов — коричневых жидкостей с металлическим отблеском. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Перовскитные солнечные ячейки — устройства нового поколения, чья эффективность за последние пять лет выросла до 22 процентов. При этом наиболее распространенный тип солнечных ячеек на основе кремния имеет 16-18 процентов.

Для получения материала используют два основных подхода: нанесение реагентов из газовой фазы и кристаллизация из растворов. Однако возможности по созданию высокоэффективных солнечных ячеек с помощью этих методов практически исчерпаны.

По словам исследователей, они обнаружили несколько новых соединений — полииодидов. Эти вязкие жидкости образуют пленку перовскита при контакте со свинцом или его соединениями. Толщина получаемого материала, состоящего из крупных взаимопроникающих кристаллов, составляет 200-700 нанометров. Их устойчивость зависит от состава наносимых на свинец полииодидов.

«Пленка из перовскитов проявляет интенсивную фотолюминесценцию и большие времена жизни носителей зарядов, что обеспечивает хорошие функциональные свойства», — пояснил Алексей Тарасов, один из авторов исследования.

В настоящее время в лаборатории продолжаются исследования свойств полииодидов и разработка технологии получения солнечных ячеек с высокой эффективностью.