Садовничий похвастался полетом «Ломоносова»

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал об успехах спутник «Ломоносов», запущенного 28 апреля 2016 года с российского космодрома «Восточный», говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

По словам академика, в течение последних месяцев участники проекта проводили интенсивное тестирование научной аппаратуры и оптимизировали программные режимы их работы.

Так, с помощью Орбитального телескопа ТУС (Трековая УСтановка) удалось зарегистрировать мощные УФ-вспышки в атмосфере Земли, продолжительностью от нескольких единиц до ста миллисекунд. Кроме того, были обнаружены несколько событий – кандидатов КЛПВЭ – самых высокоэнергичных заряженных частиц во Вселенной.

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Кроме того, гамма-спектрометр БДРГ (Блок Детекторов Рентген-Гамма) сумел зарегистрировать девять космических гамма-всплесков космологической природы, а также пять гамма-всплесков от магнитара SGR (Soft Gamma Repeter)1935+2154. Также с помощью прибора удалось зафиксировать гамма-излучение от нескольких солнечных вспышек, а также множество высыпаний магнитосферных электронов релятивистских и субрелятивистских энергий.

В октябре 2016 года Садовничий раскрыл свою роль в создании ряда разработок для космической отрасли, в том числе и центрифуги.