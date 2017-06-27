Найдена новая опасность солнцезащитных кремов

Химики из МГУ выяснили, что авобензон — компонент многих солнцезащитных кремов — может распадаться на вредные химические соединения, когда взаимодействует с хлорированной водой и ультрафиолетовым излучением. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

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Авобензон является УФ-фильтром, то есть он способен поглощать ультрафиолет в широком диапазоне длин волн. Он преобразует солнечное излучение в тепло. Это соединение было запатентовано в 1973 году, в 1988 году — одобрено FDA (Food and Drug Administration), агентством Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Ученые с помощью хромато-масс-спектрометрии показали, что, хотя сам авобензон безопасен, в воде он распадается с образованием двух десятков органических соединений, принадлежащих к классам ароматических кислот и альдегидов, фенолов и ацетофенонов. Последние, например, ацетофенон, входят в состав слезоточивых смесей.

«На основании экспериментов можно сделать вывод, что в целом безопасное соединение трансформируется в воде с образованием более опасных продуктов. Хотя точных токсикологических характеристик для большинства установленных продуктов нет, известно, что ацетофеноны и фенолы, в особенности хлорированные, весьма токсичны», — рассказал один из авторов работы, доктор химических наук Альберт Лебедев.

По словам исследователей, хлорирование и бромирование морской воды провоцирует разрушение авобензона на еще большее количество продуктов. Если же в воде есть соли меди, то образуется бромоформ, который может вызвать расстройства печени и почек, а также нарушение работы нервной системы.