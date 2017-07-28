Выпускника МГУ запустят в космос

Выпускник МГУ биолог Сергей Рязанский стал руководителем экипажа МКС, который стартовал 28 июля с космодрома «Байконур» на пилотируемом корабле «Союз МС-05» в 18:41 по Московскому времени. Это первый в истории России ученый, который руководит космическим полетом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В рамках миссии МКС-52/53 на борту станции пройдет эксперимент «Вектор-МБИ-1». Разработкой занимались специалисты МГУ под руководством изобретателя космической центрифуги Виктора Садовничего. Рязанский изучит особенности вестибулярной стимуляции в невесомости, чтобы выяснить происхождение космической болезни движения.

Для эксперимента был разработан специальный аппарат под названием «Вектор-МБИ». Его прототипом стала аппаратура для измерения ускорений на космических спутниках «Татьяна-2» и «Ломоносов». Результаты эксперимента помогут создать средства и методы предполетных вестибулярных тренировок в целях профилактики космической болезни движения.

В апреле 2017 года сообщалось, что «Роскосмос» уволил из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина. Также из отряда ушел Геннадий Падалка. Таким образом в отряде останется всего 27 человек, 13 из которых не имеют опыта космических полетов.

Вместе с этим, в России идет активная разработка космического робота Федора (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), который должен стать первым пилотом нового российского космического корабля «Федерация». Из последних достижений можно выделить то, что андроид научился садиться на шпагат.