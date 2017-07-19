Робот Федор научился садиться на шпагат

Российский робот-андроид Федор стал перым в мире роботом, который смог сесть на шпагат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

«Робот Федор обладает лучшей в мире кинематикой среди роботов-андроидов: он является единственным в мире антропоморфным роботом, способным сесть и на продольный, и на поперечный шпагат. Механика других существующих в мире андроидов не обеспечивает такой свободы действия», — рассказал представитель ФПИ.

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Создатели Федора отмечают, что столь выдающиеся навыки необходимы для преодоления сложных препятствий. Помимо этого, он является единственным в мире роботом, который может смотреть вверх и вниз, поднимая и опуская голову: «Это не причуда разработчиков: высокая подвижность головного модуля позволяет ему смотреть вперед даже тогда, когда робот передвигается "по-пластунски"».

Робот Федор, или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), создан инженерами НПО «Андроидная техника». Он способен, в частности, повторять движения оператора, передавать видео- и аудиосигналы, а также поднимать грузы до 10 килограммов. FEDOR также может работать в условиях открытого космоса.

14 октября 2016 года робот Федор встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время выставки в рамках православного студенческого форума. Федор продемонстрировал главе РПЦ свои возможности и протянул ему руку, однако тот не пожал ее. После этого он продемонстрировал навыки стрельбы с двух рук вместе с Дмитрием Рогозиным.