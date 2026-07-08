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21:52, 8 июля 2026Спорт

Эстония придумала наказание для МОК за допуск российских спортсменов

Эстония предложила лишить МОК финансирования Европейского союза после допуска россиян
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Эстония придумала наказание для Международного олимпийского комитета (МОК) за допуск российских спортсменов. Об этом сообщает Inbox.EU со ссылкой на министра культуры страны Хейди Пургу.

Эстония предложила исключить МОК, а также ряд других спортивных структур из программ финансирования Европейского союза. Обращение комиссару Еврокомиссии по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу будет подготовлено совместно с рядом стран-партнеров, названия которых пока не раскрываются.

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

После этого на Украине призвали МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России. В своем заявлении страна выразила категорическое несогласие.

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