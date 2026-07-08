Эстония придумала наказание для МОК за допуск российских спортсменов

Эстония предложила лишить МОК финансирования Европейского союза после допуска россиян

Эстония придумала наказание для Международного олимпийского комитета (МОК) за допуск российских спортсменов. Об этом сообщает Inbox.EU со ссылкой на министра культуры страны Хейди Пургу.

Эстония предложила исключить МОК, а также ряд других спортивных структур из программ финансирования Европейского союза. Обращение комиссару Еврокомиссии по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу будет подготовлено совместно с рядом стран-партнеров, названия которых пока не раскрываются.

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

После этого на Украине призвали МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России. В своем заявлении страна выразила категорическое несогласие.