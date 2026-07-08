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21:49, 8 июля 2026Экономика

Трамп решил ввести эмбарго против союзника США

Politico: США готовят список товаров из Испании для эмбарго
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к введению эмбарго против товаров из страны-союзника Вашингтона по НАТОИспании. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Politico.

Утверждается, что Минфин США, министерство торговли и торговый представитель представят Трампу «меню испанских товаров», против которых уже в ближайшие дни могут ввести эмбарго.

В статье подчеркивается, что такой ход Белого дома может привести к торговой войне США со всем Европейским союзом (ЕС), так как эмбарго против члена ЕС «разрушит» сделку, заключенную между Вашингтоном и Брюсселем в прошлом году.

Ранее Трамп призвал прекратить торговлю с Испанией, а также остановить официальные визиты между странами. Он упрекнул Мадрид в недостаточном вкладе в деятельность НАТО. «Испания — безнадежный случай. Они не участвуют, они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Прекратите всю торговлю с Испанией», — сказал он.

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