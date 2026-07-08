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21:50, 8 июля 2026Мир

Премьер Испании побеседовал с Трампом после его угроз

Премьер Испании Санчес побеседовал с Трампом о футболе после угроз с его стороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Atilano Garcia / Globallookpress.com

Премьер-министр Испании Педро Санчес побеседовал с президентом США Дональдом Трампом о футболе после угроз с его стороны о разрыве торговых отношений между странами. О своем разговоре с американским лидером он рассказал журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре, трансляция велась на сайте испанского правительства.

По словам Санчеса, он провел неформальную беседу с Трампом. «Мы говорили о футболе, о чемпионате мира в США, и, таким образом, это была неформальная, непринужденная беседа, в которой не было абсолютно никакой напряженности», — сказал он.

Комментируя заявления Трампа, премьер отметил, что Испания воспринимает их «спокойно и с терпением», поскольку отношения Мадрида и Вашингтона в социальной, культурной, экономической и политической сферах остаются позитивными.

Ранее Трамп призвал прекратить торговлю с Испанией, а также остановить официальные визиты между странами. Он раскритиковал действия страны в рамках НАТО, назвав ее «безнадежным случаем» и ужасным партнером.

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