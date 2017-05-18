Брата робота Федора решили отправить в космос

«Роскомсос» одобрил создание первого опытного образца робота, предназначенного для работы в открытом космосе. Об этом пишут «Известия».

Первый летный образец данного робота будет испытан на Международной космической станции не раньше 2021 года. Над проектировкой и созданием нового робота работают исследователи из Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК).

По информации издания, заказчиком робота выступил Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Отмечается, что внешне российский косморобот будет похож на аналогичную разработку НАСА начала 1980-х годов.

Ранее сообщалось, что первым пилотом нового российского космического корабля «Федерация» будет робот-андроид по прозвищу Федор.