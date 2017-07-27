Российские школьники запустят в космос наноспутник

Школьники из образовательного центра «Сириус» совместно с учеными МГУ создали наноспутник SiriusSat. Он выполнен в виде куба размерами 10х10х10 сантиметров, его вес не превышает одного килограмма, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

SiriusSat предназначен для исследования солнечных вспышек, геомагнитных бурь и прочих явлений, связанных с воздействием солнечной активности на Землю. Наноспутник выведут на постоянно сходящую орбиту для измерения распределения радиации на разных высотах.

Отмечается, что наноспутник имеет множество технических ограничений и оснащен лишь детектором для улавливания заряженных частиц и измерения радиации в космосе. Эти данные передаются на Землю.

«Он будет падать в течение двух-трех месяцев, — рассказал ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Сергей Свертилов. — Главная идея в том, чтобы проверить высотный ход космической радиации. Это можно считать задачей по изучению космической погоды, потому что космическая погода — это радиация в любых точках околоземного космического пространства».

В октябре 2016 года выяснилось, что ректор МГУ Виктор Садовничий участвовал в создании космической центрифуги. По словам ученого, в 1970-х к нему с просьбой «сделать невесомость на Земле» обратился руководитель Центра подготовки космонавтов Георгий Береговой.