В МГУ открыли волну

Коллаборации Advanced LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) и Virgo, куда входят ученые Московского государственного университета (МГУ) имени Михаила Ломоносова, объявили об обнаружении гравитационных волн (возмущений пространства-времени) от слияния двух нейтронных звезд. Исследование опубликовано в Physical Review Letters, сообщается в пресс-релизе вуза, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

От МГУ в открытии приняла участие сеть роботов-телескопов МАСТЕР. «Структура нейтронных звезд и, в частности, уравнение состояния нейтронной материи до сих пор точно неизвестны. Поэтому изучение сигналов от сливающихся нейтронных звезд позволит получить огромное количество новой информации также и о свойствах сверхплотной материи в экстремальных условиях», — прокомментировал значение открытия ученый МГУ Фарит Халили.

Сигнал GW170817 зарегистрирован 17 августа 2017 года. Возмущение порождено слиянием пары нейтронных звезд, каждая из которых в 1,1-1,6 раза тяжелее Солнца. Событие произошло на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли. Слияние данных нейтронных звезд, как полагают ученые, породило килоновую, которая, в частности, испустила короткий гамма-всплеск, чье существование ранее теоретически предсказывалось.

Ранее гравитационные волны обнаруживались исключительно от слияния черных дыр, в период с 14 сентября 2015-го по 14 августа 2017-го обсерватории LIGO и Virgo зарегистрировали четыре таких сигнала. Данные наблюдения не сопровождались регистрацией соответствующего рентгеновского, ультрафиолетового, оптического, инфракрасного и радиоволнового диапазонов.

Типичная нейтронная звезда имеет примерно такую же массу, что и Солнце, тогда как ее диаметр составляет 10-20 километров. Ядро светила состоит из нейтронов, тонкая кора — атомных ядер и электронов. Гравитационному сжатию небесного тела препятствуют ядерные силы, нейтронную звезду от других светил отличает практически идеальная сферически-симметричная форма.