Режим «черного неба» ввели в Красноярске

Синоптики ввели в Красноярске режим «черного неба». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает РИА Новости.

Он будет действовать самое меньшее до вечера 26 апреля. «С 19 часов 24 апреля 2017 года до 19 часов 26 апреля 2017 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — заявили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным агентства, с начала года в городе режим «черного неба» устанавливался несколько раз, например, в феврале он продлился 12 дней, еще несколько дней — в марте, а на протяжении 2016 года – около 1,5 месяца в общей сложности. Тогда региональные власти пообещали усилить контроль за выбросами предприятий во время неблагоприятных метеоусловий.