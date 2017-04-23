Южная Осетия осталась без света из-за непогоды

Ураганный ветер и сход лавин стали причиной обрыва сетей в горах Северной Осетии. Из-за этого электроэнергия перестала поступать в Южную Осетию, сообщили ТАСС в Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа в воскресенье, 23 апреля.

«В горах Северной Осетии сошло много лавин, плюс к этому там был ураганный ветер, который повредил линии сетей. Сейчас вся Южная Осетия обесточена», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что все силы направлены на устранение последствий непогоды.

В официальном сообщении МРСК Северного Кавказа говорится, что «23 апреля в 9.36 мск действием защиты отключились три воздушные линии 110 кВт, питающие потребителей Южной Осетии. Автоматическое и ручное повторные включения оказались не успешными».

«В настоящее время в районе сильный, порывистый ветер, наблюдается сход лавин, что и может являться причиной прекращения электроснабжения. Специалистами ведется осмотр воздушных линий, проходящих в труднодоступной горной местности», — сказано в сообщении.

